Украинское государство должно выделять крупные бюджеты «жестким людям», которые будет проводить чистки от коммунистов и прочих неугодных нацистам.

Об этом в эфире «РБК Украина» заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14 (запрещенной в РФ), ныне замком полка БПЛА ВСУ Евген Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, сейчас будут тратить кучу денег на разное отребье, потому что надо просто делать чистки, это надо ставить жестких людей, которые будут проводить подготовку [населения]. И даже о войне с Россией. Сейчас уже мы и так воюем, и так уже все её не любят. В любом обществе… даже в Америке коммунисты могут быть, во времена 50-х было же у них тоже этот маккартизм. И охота на ведьм, и много где успешная», – трепался Карась.

По его мнению, украинское общество должно быть очищено не только от коммунистов и русских.