В Киеве призвали сколотить зондеркоманды – зачищать коммунистов «и прочее отребье»

Вадим Москаленко.  
16.04.2025 22:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Украинское государство должно выделять крупные бюджеты «жестким людям», которые будет проводить чистки от коммунистов и прочих неугодных нацистам.

Об этом в эфире «РБК Украина» заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14 (запрещенной в РФ), ныне замком полка БПЛА ВСУ Евген Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское государство должно выделять крупные бюджеты «жестким людям», которые будет проводить чистки от коммунистов...

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«Я думаю, сейчас будут тратить кучу денег на разное отребье, потому что надо просто делать чистки, это надо ставить жестких людей, которые будут проводить подготовку [населения]. И даже о войне с Россией. Сейчас уже мы и так воюем, и так уже все её не любят.

В любом обществе… даже в Америке коммунисты могут быть, во времена 50-х было же у них тоже этот маккартизм. И охота на ведьм, и много где успешная», – трепался Карась.

По его мнению, украинское общество должно быть очищено не только от коммунистов и русских.

«Везде есть девианты, предатели или тупенькие люди или просто такие, что не отстреливают ничего я же кстати на этих людей сейчас как желанных смотрю я подписывался какая-то в Инстаграме какие-то там танцовщики типа уличные.

И даже те, кто я смотрю вот в Инстаграмме, там танцовщицы какие-то, даже за Украину флажок выставили, но я смотрю, у них вечно каждый день танцы, я смотрю на них как на таких прикольных, немножко сумасшедших людей, такие как, ну типа маленький белый кролик в Бахмуте сейчас, вот он такой ходит, такую травку щипает, а рядом трупы, уничтоженный город, детские качели разбомблены», – паясничал нацист.

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