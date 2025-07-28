В Киеве пожаловались на отсутствие в России пятой колонны, способной на госпереворот

Вадим Москаленко.  
28.07.2025 16:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


На сегодняшний день в России некому устроить государственный переворот.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Олесе Бацман заявил бывший постпред Киева при ООН, экс-посол Украины в России и США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На сегодняшний день в России некому устроить государственный переворот. Об этом в интервью киевской...

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«В России всё пронизано спецслужбами, и Путин, как их представитель, по-другому и не мыслит. И поэтому надеяться на то, что кто-то где-то начнёт какие-то разговоры о том, чтобы Путина там отравить, убить, убрать, свергнуть и так далее, мне кажется, на это не надо зря надеяться, потому что всё контролируется, всё прослушивается. И обо всём этом становится известно Путину мгновенно.

Другое дело, что есть, скажем так, близкое окружение, эти вот Ковальчуки, Ротенберги и так далее, которые на слуху. Эти люди, как мне представляется, не должны быть очень довольны тем, что происходит сегодня в России и теми результатами, которые принесла Специальная военная операция», – рассуждал Ельченко.

«То есть им это все не нравится. Многие из них находятся уже под санкциями, потеряли возможность ездить по всему миру, плавать на своих яхтах и так далее.

Но, с другой стороны, я сегодня не вижу ни одной сильной фигуры в окружении Путина, которая может на себя взять такую ношу, чтобы свалить этого царя. Ну, был Пригожин, но это немножко другая история. Из тех, кто сегодня есть, я такого человека просто не вижу», – подытожил хохол.

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