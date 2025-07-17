В Киеве назревает парламентский бунт против Зеленского

Вадим Москаленко.  
17.07.2025 15:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина


Дальнейшее падение рейтингов Зеленского и ухудшение отношений с США приведут к тому, что Верховная рада перестанет выполнять указания офиса президента Украины.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дальнейшее падение рейтингов Зеленского и ухудшение отношений с США приведут к тому, что Верховная...

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«Мы видели, как слабо проголосовали за отставку правительства – 260 голосов, уже не 300 даже. То есть идет борьба за политические позиции. Мы видели, что даже продление военного положения и мобилизации, да, голосовали за 300 голосов, но были и красные кнопочки, и желтые кнопочки. Их было очень мало, буквально единичные варианты, но они были.

Многие политики пытаются себя уже отпозиционировать как-то. И скандал между Гончаренко и Гетьманцем – это как раз попытка себя позиционировать на социально- или военно-чувствительных темах. Офис президента и президент сохраняет доминирующий контроль над парламентом, но в свою очередь эта власть зиждется на внутренних рейтингах власти одной ногой, второй ногой – на внешней поддержке.

Если одна из опор будет исчезать, например, как это случилось с правительством, которое потеряло доверие общества, 55-60% уровня недоверия было у правительства Шмыгаля. Или, например, как в ситуации кризиса отношений с США, как после знаменитой перепалки в Овальном кабинете. Тогда и влияние президента на парламент будет уменьшаться», – сказал Бортник.

По его словам, сейчас власть способна проводить свои решения через парламент, но часто очень сложно.

«В будущем, я думаю, в силу дальнейшего, скажем так, размывания позитивной перспективы, и в силу дальнейшего нарастания разочарования внутри украинского общества и связанность между парламентом и президентом будет снижаться.

В конце концов, перезагрузка украинской политической системы начнется именно с парламентского бунта. Сформирование новой парламентской коалиции, которая сформирует новое правительство, которое будет выдвигать свои требования президенту», – добавил эксперт.

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