В Киев нелегально свозят и складируют взрывчатку и боеприпасы со всех фронтов
С фронта в тыловые регионы, особенно в столицу, нелегально перевозится огромное количество боеприпасов.
Об этом в эфире канала «Левый берег» заявил командир 25-й бригады Нацгвардии Украины Михаил Крыжановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Он поделился подробностями работы на блок-постах в глубоком тылу. Оставив за скобками пафос о якобы благородных целях по защите мирного населения, командир поделился достаточно шокирующими подробностями.
Укро-командир признает, что ни разу встречал на блок-постах ДРГ.
«Но мы отрабатываем очень много боеприпасов, оружия на блок-постах, провозимых в Киев. И опять же – непонятно для чего их провозят. Кто-то, возможно, себе, а кто-то, возможно, делает какие-то склады. Поэтому эти все средства мы изымаем совместно с национальной полицией», – сказал Крыжановский.
