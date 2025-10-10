Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С фронта в тыловые регионы, особенно в столицу, нелегально перевозится огромное количество боеприпасов.

Об этом в эфире канала «Левый берег» заявил командир 25-й бригады Нацгвардии Украины Михаил Крыжановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он поделился подробностями работы на блок-постах в глубоком тылу. Оставив за скобками пафос о якобы благородных целях по защите мирного населения, командир поделился достаточно шокирующими подробностями.

Укро-командир признает, что ни разу встречал на блок-постах ДРГ.