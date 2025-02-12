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Немецкое издание n-tv передает заявление главкома ВМС Германии Яна Кристиана Каака – о повреждении военных кораблей в результате диверсий.

По словам цице-адмирала, военные корабли ФРГ неоднократно подвергались диверсиям после начала войны на Украине. В результате, пострадал «более чем один корабль». Также были зафиксированы случаи проникновения на военно-морские базы с суши и моря.

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В частности, как пишет Süddeutsche Zeitung и сообщают телерадиокомпании WDR и NDR, сотрудники верфи Blohm+Voss в Гамбурге обнаружили в двигателе нового корвета военно-морских сил страны «Эмден» десятки килограммов металлической стружки.

Это произошло перед первым спуском корабля на воду. Как отметили опрошенные изданиями эксперты, если бы стружку своевременно не нашли, корвету мог быть нанесен значительный ущерб, что надолго задержало бы передачу корабля ВМС Германии.

Журналисты утверждают, что корвет мог стать объектом диверсии, но кто за ней стоит, неясно. Прокуратура Гамбурга и Управление уголовной полиции отказались комментировать ситуации. Главком ВМС Каак также прямо не подтвердил, что в данном случае речь идет о диверсии.

«По нашей оценке, нас проверяют. Они пытаются подорвать уверенность нашего общества — как на национальном уровне, так и внутри НАТО. И они создают основу для последующих активных военных действий», — отметил Каак, заверив, что военно-морской флот Германии принимает соответствующие меры противодействия.

Интересно, что немецкий военный чин не назвал виновных в этих, как он говорит, «диверсиях». Однако следующий пассаж из его заявления дал понять, что в пропагандистской линии Берлина – без изменений.