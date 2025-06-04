В Генштабе ВСУ потребовали готовить школьников к войне

Анатолий Лапин.  
04.06.2025 13:21
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Русофобия, Украина


Украина должна быть постоянно готова к войне с Россией, а начинать такую подготовку нужно еще со школы.

Об этом в эфире телеканала «Днепр» заявил герой Украины, офицер ВСУ из Генштаба Евгений Межевикин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна быть постоянно готова к войне с Россией, а начинать такую подготовку нужно...

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Полковник призвал с юного возраста приучать украинских детей к тому, что русские – не люди.

«Готовиться нужно, начиная со школы, как бы это страшно ни звучало, но дети должны изучать и смотреть на то, что натворили наши враги. Сколько людей убили, сколько городов разрушили, какие они непутевые и безграмотные. Это они должны еще со школы понимать, что (запикано слово «кацап» – авт.) – это не человек. Отказываться от просмотров контента российского – они так влияют на нашу молодежь.

В дальнейшем – высшие заведения, на всех этих уровнях нужно уже проводить подготовку военную. Далее в обязательном порядке должны быть центры сопротивления, в которых спокойно, вместо выбрать один день сходить на шашлыки, лучше один день сходить, побегать в поле с автоматом, поперемещаться, поизучать те средства, которые сейчас существуют у противников поражения. И мы должны постоянно быть готовы к войне», – заявил Межевикин.

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