В Генштабе ВСУ потребовали готовить школьников к войне
Украина должна быть постоянно готова к войне с Россией, а начинать такую подготовку нужно еще со школы.
Об этом в эфире телеканала «Днепр» заявил герой Украины, офицер ВСУ из Генштаба Евгений Межевикин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Полковник призвал с юного возраста приучать украинских детей к тому, что русские – не люди.
«Готовиться нужно, начиная со школы, как бы это страшно ни звучало, но дети должны изучать и смотреть на то, что натворили наши враги. Сколько людей убили, сколько городов разрушили, какие они непутевые и безграмотные. Это они должны еще со школы понимать, что (запикано слово «кацап» – авт.) – это не человек. Отказываться от просмотров контента российского – они так влияют на нашу молодежь.
В дальнейшем – высшие заведения, на всех этих уровнях нужно уже проводить подготовку военную. Далее в обязательном порядке должны быть центры сопротивления, в которых спокойно, вместо выбрать один день сходить на шашлыки, лучше один день сходить, побегать в поле с автоматом, поперемещаться, поизучать те средства, которые сейчас существуют у противников поражения. И мы должны постоянно быть готовы к войне», – заявил Межевикин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: