В Генштабе ВСУ потребовали готовить школьников к войне

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Украина должна быть постоянно готова к войне с Россией, а начинать такую подготовку нужно еще со школы.

Об этом в эфире телеканала «Днепр» заявил герой Украины, офицер ВСУ из Генштаба Евгений Межевикин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Полковник призвал с юного возраста приучать украинских детей к тому, что русские – не люди.