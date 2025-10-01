Эстонский депутат петушится: Необходим военный разгром России!
Переговоры с Россией не приведут к результату, следовательно, их нужно отбросить и «победить ее силой».
К такому выводу в рамках Варшавского форума по безопасности пришел депутат парламента Эстонии Марко Михкельсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что происходит сейчас? Это шизофреническая ситуация. В какой-то момент мы говорим: «О, нам нужно вести переговоры, чтобы заключить мир», но как же тогда быть с ответственностью?
Знаете, те, кто хотел бы вести переговоры и каким-то образом ведет переговоры с военными преступниками, тем самым узаконивая их иммунитет и безнаказанность.
…Россия показала, что она не хочет мира, не хочет прекращения огня, не хочет ничего... Единственный способ остановить это – победить Россию с помощью военной силы, помочь Украине сделать это и оказать реальную помощь, которая необходима для этого.
И нужно быть очень решительными и последовательными, чтобы на этот раз безнаказанность не осталась безнаказанной», – петушился Михкельсон.
