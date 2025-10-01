Эстонский депутат петушится: Необходим военный разгром России!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Переговоры с Россией не приведут к результату, следовательно, их нужно отбросить и «победить ее силой».

К такому выводу в рамках Варшавского форума по безопасности пришел депутат парламента Эстонии Марко Михкельсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.