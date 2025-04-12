В ЕС станет на одну страну больше. И это не Украина

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Исландия проведет референдум о вступлении в Евросоюз, заявила в интервью Euronews премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир.

По ее словам плебисцит состоится до 2027 года. Само решение связано с изменениями в глобальной безопасности — в частности, войной на Украине и резкой политикой США в Арктике, включая высказывания Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии.

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Согласно опросам, почти две трети исландцев поддерживают проведение референдума, а 45% — вступление в ЕС. Исландия уже входит в Шенгенскую зону и Европейскую экономическую зону и имеет положительный опыт сотрудничества с ЕС.

Премьер-министр Исландии признает, что текущие дебаты вызваны не только потенциальными преимуществами членства в ЕС, но и беспокойством, вызванным угрозами со стороны США в адрес Гренландии. Подобно Гренландии, Исландия ранее принадлежала Дании и стала независимой лишь в 1944 году.

«Мы — полностью арктическая нация. Арктика — наш дом. Для нас это не просто понятие в международных отношениях. Это наша среда обитания. У нас очень тесные связи с гренландцами. Поэтому происходящее вызывает серьезную тревогу», — категорично утверждает Фростадоуттир в интервью Euronews.

Премьер островной страны надеется, что интерес США к Гренландии и напряженность, вызванная действиями России, вскоре спадут:

«Я не хочу, чтобы разговоры о вступлении в ЕС велись на основе страха», призналась она.

Тем не менее, вопросы безопасности остаются важным мотивом сближения Исландии с Европейским союзом, резюмирует Euronews.