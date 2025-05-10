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Европейцам незачем погибать в войне с Россией, поскольку они всё ещё могут мобилизовать полтора миллиона украинцев.

Об этом в рамках Киевского форума по безопасности заявила депутат Европарламента от Чехии Маркета Григорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не начинаем с нуля без Америки. Конечно, чрезвычайно неприятно, потому что с 1945 года мы думали, что США будут основной силой, которая будет нас защищать, но это не значит, что мы ничего не делали. Не значит, что у нас нет 1,4 миллиона солдат. Просто они не являются европейской армией, как таковой. И я не думаю, что европейская армия возможна без настоящей Европейской федерации, а мы еще до того не дошли, но у нас есть совместные закупки, совместные учения для военных и нам нужна боеготовность. Мы пока этого не делали без американцев, но можем. И когда мы говорим, что нужно 1,4 миллиона мобилизационного резерва, то мы также включаем в них и украинские вооруженные силы, которые сейчас являются самыми опытными вооруженными силами в Европе. И для этого нужна политическая воля», – сказала Григорова.

Другие европейские чиновники встретили её идею положительно. Депутат Европарламента от Латвии Иварс Иябс даже подчеркнул, что финансирование ВСУ обойдётся дешевле расширения собственных армий.

«Относительно европейской возможности – ЕС з как организация имеет 450 миллионов человек и 23 триллиона общего ВВП. Это гораздо больше, чем в России, и мы можем мобилизовать и эти ресурсы, и этих людей для того, чтобы создать настоящий обороняющийся союз. Сейчас Евросоюз является фрагментированным, и мы видим это, когда речь идет о разногласиях в оборонных расходах у разных стран. И мы смотрим, как мы прилагаемся к поддержке Украины, и нужно, чтобы у каждого государства шло где-то 0,25% ВВП на помощь Украине», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что инвестиции в ВПК помогут создать видимость экономического роста ЕС.