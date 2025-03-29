В антироссийском эфире паника: «США взяли нас в заложники!»

Максим Столяров.  
29.03.2025 16:30
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Выходки Владимира Зеленского в Овальном кабинете настолько испортили его отношения с Трампом, что теперь Украина получает крайне невыгодные соглашения.

Об этом в эфире антироссийсклго пропагандистского «Радио НВ» заявил киевский политолог Алексей Кошель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выходки Владимира Зеленского в Овальном кабинете настолько испортили его отношения с Трампом, что теперь...

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«События в Овальном кабинете стали для нас определённой точкой, после которой нам будет очень сложно выстраивать отношения с нашим союзником. Отношения – это и оружие, и поддержка, и финансы, и всё остальное», – сказал Кошель.

«Собственно, поэтому мы сейчас и получаем худшую форму документа [соглашения о полезных ископаемых]. Начальная редакция, о которой писали украинские медиа со ссылками на источники на Банковой – это катастрофическая для нас редакция. Не просто плохая, а очень плохая.

Это как, знаете, когда другую сторону экономически берут в заложники. Вот, это выглядит примерно так. Но какие мы должны делать выводы? Соглашения – то одна история, но нам нужно думать, как хотя бы частично исправить ошибки в Овальном кабинете и восстановить украино-американские отношения», – добавил политолог.

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