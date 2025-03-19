«Уже не общие слова, а решение стратегических вопросов»: полковник СБУ о переговорах Путина и Трампа
Длительность телефонного разговора между президентами США и России говорит о том, что обсуждались далеко не общие вопросы.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вообще-то, дипломатический прием ведется где-то час. Ну, 15 минут – пришли, встретились, сфотографировались, полчаса сели, один 15 минут что-то сказал, переводчик перевел, другой 15 минут. Встали, сфотографировались и ушли. А это уже не дипломатический – это идет обсуждение именно тех вопросов стратегических, по которым не нашли точек соприкосновения.
4 часа Уиткоф был с Путиным. 4 часа – это очень много. Это – посланник, это не президент, это очень много. То есть, разговоры ведутся уже не на том, что «А давай закончим войну? А давай», – это еще было раньше. А сейчас уже идут технологические вопросы, связанные с тем, как это все не только решить, а проконтролировать, и кому какие кнуты и пряники потом при нарушении будут предъявлять и показывать», – заявил Стариков.