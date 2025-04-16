«Уже не обогнать» – нацист жалуется на высокое качество российских фильмов
Украинским нацистам вряд ли уже удастся соперничать с российским кинематографом, который в последнее время выходит на очень высокий уровень.
Об этом в эфире «РБК Украина» заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14 (запрещенной в РФ), ныне замком полка БПЛА ВСУ нацист Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Какие нам надо сейчас снимать фильмы?», – спросила ведущая.
«Надо проводить анализ, что сейчас залетит. Я думаю, что сейчас, скажем, заходить на аудиторию нужно не прямо. Нужно снимать какую-то свадьбу в Макдональдсе, но там будет очень остро подана военная тематика. Надо объявлять какие-то там тендера, должна быть и мотивация, и наказание.
Я же понимаю, что снять крутое кино, которое зацепит тех, что сейчас хавают Моргенштерна, молодежь, широкие массы, для этого не надо огромный бюджет. Надо нормальный бюджет, а не огромный.
Но надо искать фанатиков, каких-то сумасшедших, которые очень мотивированы, но они могут даже не вполне в парадигме нашей военной тематики, просто он может родить крутой проект. Ты ему говоришь: смотри, братан, сейчас война, ты делаешь такую штуку, сюда включаем такой блок», – вещал Карась.
Однако он пожаловался, что даже так обогнать Россию не получится – слишком мало у Украины осталось ресурсов.
«Мы не можем сделать, как Россия, у которой бюджет культуры и пропаганды, не знаю, в миллион раз больше, чем у нас, мы не можем перекрыть просто валом. Нам надо искать какие-то более технологичные, качественные вещи, ими перекрывать российскую массу.
Потому что российская пропаганда, военная пропаганда, она уже выходит на высокий уровень, спецэффекты российских фильмов. Я смотрел на мотивацию о ЧВК Вагнера в Африке.
Или, например, фильм о российском сотруднике спецслужб, который был политологом в Ливии и попал в плен. И он еще был в плену, они про него фильм сняли, чтобы его быстрее поменяли. И эта обезьяна вернулась героем, и поехала потом на Украину. Сейчас выполняет там задачи, понятно, какие.
Но качество невысокое, потому что это быстрый какой-то фастфуд медийный. Но я уже вижу какие-то картинки и спецэффекты, они очень хорошие. Я понимаю, что если они поставят задачу, они за 2 года снимут фильм, который будет по качеству абсолютно голливудский. И тут мы Россию никак не обгоним», – подытожил нацист.
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