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Украинским нацистам вряд ли уже удастся соперничать с российским кинематографом, который в последнее время выходит на очень высокий уровень.

Об этом в эфире «РБК Украина» заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14 (запрещенной в РФ), ныне замком полка БПЛА ВСУ нацист Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие нам надо сейчас снимать фильмы?», – спросила ведущая.

«Надо проводить анализ, что сейчас залетит. Я думаю, что сейчас, скажем, заходить на аудиторию нужно не прямо. Нужно снимать какую-то свадьбу в Макдональдсе, но там будет очень остро подана военная тематика. Надо объявлять какие-то там тендера, должна быть и мотивация, и наказание. Я же понимаю, что снять крутое кино, которое зацепит тех, что сейчас хавают Моргенштерна, молодежь, широкие массы, для этого не надо огромный бюджет. Надо нормальный бюджет, а не огромный. Но надо искать фанатиков, каких-то сумасшедших, которые очень мотивированы, но они могут даже не вполне в парадигме нашей военной тематики, просто он может родить крутой проект. Ты ему говоришь: смотри, братан, сейчас война, ты делаешь такую штуку, сюда включаем такой блок», – вещал Карась.

Однако он пожаловался, что даже так обогнать Россию не получится – слишком мало у Украины осталось ресурсов.