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Вчера на встрече в Париже американская делегация представила ЕС и Киеву основу плана по прекращению боевых действий на Украине, детали которого публично пока не разглашаются, однако он даёт право киевскому режиму «заключать любые двухсторонние сделки» (читай – и о базах НАТОвских стран). В начале следующей недели в Лондоне состоится новый раунд переговоров. Если прогресса по заключению сделки не будет, Дональд Трамп переключится на другие вопросы (это можно трактовать и как угрозу прекратить играть роль «доброго полицейского» и отдать дальнейшую судьбу конфликта в руки все более агрессивных европейских элит).

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после возвращения из Франции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина будет иметь право защищать себя и заключать любые двухсторонние соглашения с другими странами… Чтобы наступил мир, Украина должна чувствовать, что у нее есть возможность защитить себя от нападения в будущем У этой войны нет военного решения. Ни у одной из сторон нет стратегического плана быстрого завершения этой войны. Мы говорим, как избежать гибели тысяч людей в следующем году», – сказал Рубио.

Он заявил, что в Париже на переговорах «французы, британцы и немцы были очень конструктивны» – и они будут привлечены к сделке по Украине.

«Часть санкций против России – европейские санкции… Они должны будут участвовать, это их континент», – сказал Рубио.

«Мы очень скоро попытаемся выяснить (я говорю о нескольких днях, а не неделях), можно ли закончить эту войну. Если это возможно, мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы это произошло и закончилось надолго и справедливо. Если это невозможно, если мы настолько далеки друг от друга, что это не произойдет, тогда, я думаю, президент, вероятно, скажет: «Ну, все, хватит, мы сделаем все, чтобы помочь вам, когда вы будете готовы к миру». Но мы не собираемся продолжать это неделями и месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро определиться. Мы не собираемся летать по всему миру, если прогресса нет… У нас есть другие приоритеты, на которые нужно обратить внимание… Это важно, но есть много действительно важных вещей, которые заслуживают не меньшего, если не большего внимания. С точки зрения США, мы потратили три года, миллиарды долларов на поддержку Украины, но теперь мы достигли точки, когда нужно сосредоточиться на другом», – сказал Рубио.

Буквально накануне постпред России в ООН Василий Небензя заявил о невозможности прекращения огня на данном этапе, поскольку Украина не соблюдала условия моратория на удары по энергетическим объектам.

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