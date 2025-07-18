Ультиматум Трампа не имеет смысла, русских не изолировать – британский аналитик
50-дневный ультиматум Дональда Трампа не имеет смысла, потому что многие крупнейшие экономики мира не собираются разрывать свои связи с Россией.
Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если ничего не получится, в конце этих 50 дней на Путина будет оказываться сильное давление. Люди предполагают, что этот 50-дневный ультиматум – это ультиматум Путину, что на него будут давить, чтобы он что-то сделал за 50 дней. Путин не будет находиться под давлением через 50 дней. Лавров только что встретился с Си Цзиньпином в Китае. Си Цзиньпин сказал: мы вернули Россию на вершину. Я имею в виду, что он именно это и сказал. Так что китайцы по-прежнему будут покупать российскую нефть.
Вероятно, другие страны тоже будут это делать, например, Индия. Я не могу представить, чтобы ОАЭ разорвали все экономические контакты с Россией», – сказал Меркурис.
«Так что через 50 дней, если русские не изменят свою позицию и будут говорить, что не собираются этого делать, Медведев сделал очень сильное заявление по этому поводу. Что сделает Трамп? Он может ввести 100% тарифы на Россию, но все знают, что это бессмысленно.
Между США и Россией нет никакой торговли, кроме урана. И США покупают этот уран у России, потому что он им нужен. Так что для США будет больше проблем, если они не будут покупать уран у России.
Так что же сделает Трамп через 50 дней? Он скажет: ну, знаете, что-то происходит, у нас есть какое-то движение с русскими, так что мы можем постепенно снижать вторичные тарифы с другими странами, такими как Китай, Индия и так далее. Или он введет тарифы по более низкой ставке», – добавил эксперт.
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