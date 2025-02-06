«Укры – тупые самоубийцы, надо договариваться с их хозяевами и прекращать» – военкор

В Красноармейске (Покровске) и под Курахово ВСУ ведут настолько самоубийственные оборонительные бои, что нужно понимать: идти до Киева – это означает уничтожить всех сопротивляющихся украинцев.

Об этом на канале «Пионер Слова» заявил российский военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем нам сейчас такие огромные территории присоединять [кроме конституционных РФ], вкладывать огромные деньги, ломать сопротивление? Сейчас идёт подготовка к окружению Покровска, огромная операция, и хохлы туда стянули всё, что можно. Они с такой отчаянностью стараются этому помешать, они контратакуют, столько беспилотников вообще никогда не было, сколько там сейчас летает, и «Хаймарсы» лупят. Там это Селидово просто с лица земли укропы сносят. Они все силы бросили и будут до последнего там цепляться. А это значит, что мы должны их полностью убить – всех в этом Покровске. Сейчас Курахово взяли, а следующий укрепрайон Андреевский, там получился карман глубиной 10 км. Так они там сидят, 10 км. уже в окружении практически, они не уходят. Понимаете? Их надо сто процентов убивать. И что, если мы пойдём до Киева, и они вот так будут воевать, мы должны будем их всех перебить, что ли? Я уже не говорю о том, что наши-то гибнут, цвет нации гибнет в этой войне», – рассуждал Хайруллин.