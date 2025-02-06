«Укры – тупые самоубийцы, надо договариваться с их хозяевами и прекращать» – военкор
В Красноармейске (Покровске) и под Курахово ВСУ ведут настолько самоубийственные оборонительные бои, что нужно понимать: идти до Киева – это означает уничтожить всех сопротивляющихся украинцев.
Об этом на канале «Пионер Слова» заявил российский военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зачем нам сейчас такие огромные территории присоединять [кроме конституционных РФ], вкладывать огромные деньги, ломать сопротивление? Сейчас идёт подготовка к окружению Покровска, огромная операция, и хохлы туда стянули всё, что можно.
Они с такой отчаянностью стараются этому помешать, они контратакуют, столько беспилотников вообще никогда не было, сколько там сейчас летает, и «Хаймарсы» лупят. Там это Селидово просто с лица земли укропы сносят. Они все силы бросили и будут до последнего там цепляться.
А это значит, что мы должны их полностью убить – всех в этом Покровске. Сейчас Курахово взяли, а следующий укрепрайон Андреевский, там получился карман глубиной 10 км.
Так они там сидят, 10 км. уже в окружении практически, они не уходят. Понимаете? Их надо сто процентов убивать. И что, если мы пойдём до Киева, и они вот так будут воевать, мы должны будем их всех перебить, что ли? Я уже не говорю о том, что наши-то гибнут, цвет нации гибнет в этой войне», – рассуждал Хайруллин.
«Мы уже всем доказали, что мы крутые. Самый главный момент в войне, перелом, что Запад – гнилой, 50 стран не смогли нагнуть Россию, а мы все 50 нагнули… Надо останавливаться. Ну, извините, они – тупые. Значит, надо договариваться с кем-то, кто их хозяева, хозяев нагнуть и остановить их, потому что они самоубиться готовы.
Чтобы они наконец выдохнули и поумнели. Вернуть самых умных, которые сбежали в Россию, чтобы они этих тупых стали снова приводить в чувство. Как ни бери, всё равно это братский народ, это славяне, ближе украинцев у русских вообще никого нет», – добавил военкор.
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