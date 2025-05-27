Укро-политолог: Россия – прёт вперёд. А у нас к осени закончатся деньги – платить ВСУ будет нечем

Михаил Рябов.  
27.05.2025 19:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия ежедневно получает миллиард долларов дохода от продажи нефти, что позволяет Кремлю продолжать боевые действия на истощение, и Украина теряет новые и новые территории.

Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия ежедневно получает миллиард долларов дохода от продажи нефти, что позволяет Кремлю продолжать боевые...

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«Отгрызают по кусочку территории. Иногда, как это произошло южнее Константиновки, нащупали слабое звено – одну из бригад Теробороны, и там у нас сегодня большие проблемы.

Противник имеет возможность развивать наступление на Константиновку или на Покровск через Мирноград.
Мы ежедневно теряем территорию. Если в марте потери были десятками километров, то за последние 10 дней – более 200 км. Это заметно.

Это война на истощение. Деньги у Путина есть. Миллиард долларов ежедневно от продажи нефти и газа. Есть людской ресурс. По полной программе работает ВПК. Плюс северокорейские товарищи, Иран подставляют плечо.

У нас ситуация куда плачевнее. Есть опасения, что у нас к осени банально не будет денег платить военнослужащим», – заключил Золотарев.

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