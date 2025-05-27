Укро-политолог: Европа тоже скоро начнёт требовать оплату за «помощь»

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Скоро все европейские страны начнут пытаться получить от Украины компенсацию за ранее оказанную «помощь».

Об этом на канале «Политэксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вслед за США, Словакия может потребовать от Украины компенсацию за оказанную помощь. То есть, Трамп открывает ящик Пандоры», – заметил ведущий.

«Да, как только это потребовала США, получается, что все остальные помощники Украине, доноры, выглядят глупо. Ну, наверное, Словакия потребует долю в нашей трубе, которая важна для Словакии. Что-нибудь вот такого может потребовать. А потом правая и левая оппозиция внутри Европы скажут: «А мы, а мы? Мы сотни миллиардов евро передали Украине, мы тоже должны иметь! Смотрите, они поимели, а почему мы нет? Мы что, мы же не лохи?» – обрисовал логику Бортник.

«И это может запустить цепной процесс. Более того, американское поведение «можете у нас купить, только покажите деньги», – может быть заразительно, может быть таким плохим примером и для других наших помощников, потому что, если кто-то дает бесплатно, а кто-то продает, то тот, кто дает бесплатно, рано или поздно возвращается домой, где ему жена и дети говорят: «ты что, офигел? Вот твой сосед продает».

Извините за упрощение, но чтобы вы понимали, какой далеко идущий будет иметь эффект. Как только этот созданный американо-украинский фонд заработает первый доллар, мы будем видеть в мире взрыв зависти, популизма и негодования», – опасается укро-эксперт.