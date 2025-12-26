Укро-эксперт: Русские готовят коридор от Мариуполя до Приднестровья

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Непрекращающиеся удары ВС РФ по одесскому региону показывают, что Москва действительно рассчитывает отрезать Украину от моря.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт напомнил, что Одесса представляет собой важнейший автотранспортный, железнодорожный и морской логистический центр.

«Это и важность Одессы для россиян как объекта, на который они, всё-таки, рассчитывают. И часто поднимается вопрос о высадке десанта и пробивании дороги до Приднестровья. А ведь россияне не оставили цель проложить путь вдоль Черноморского побережья от Мариуполя до Приднестровья, отрезая Украину от моря», – сказал гость эфира.

По его словам, Одесса оказалась в крайне уязвимом положение в части обеспечения электроэнергией.