Укро-эксперт: Русские готовят коридор от Мариуполя до Приднестровья

Игорь Шкапа.  
26.12.2025 12:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 779
 
Непрекращающиеся удары ВС РФ по одесскому региону показывают, что Москва действительно рассчитывает отрезать Украину от моря.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт напомнил, что Одесса представляет собой важнейший автотранспортный, железнодорожный и морской логистический центр.

«Это и важность Одессы для россиян как объекта, на который они, всё-таки, рассчитывают. И часто поднимается вопрос о высадке десанта и пробивании дороги до Приднестровья. А ведь россияне не оставили  цель проложить путь вдоль Черноморского побережья от Мариуполя до Приднестровья, отрезая Украину от моря», – сказал гость эфира.

По его словам, Одесса оказалась в крайне уязвимом положение в части обеспечения электроэнергией.

«Всё это тоже способствует российским атакам, потому что очень просто выбить Одессу, как и Херсон, Николаев», – опасается Попенко.

