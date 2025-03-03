Украину все равно принудят к миру, но через новую потерю солдат и территорий – Арестович

Анатолий Лапин.  
03.03.2025 14:49
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украина не сможет противостоять договоренностям, которые уже якобы достигнуты между США, Россией и Китаем.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет противостоять договоренностям, которые уже якобы достигнуты между США, Россией и Китаем....

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«Они не мстят Зеленскому, они проводят политику и решают очень тонкую задачу не прекратить поддержку Украины, не дать ей проиграть, но в то же время показать ошибочность политики Зеленского и таки принудить его к выполнению мирного плана, который является решением большой новой тройки: Китая, России и США

Как вы думаете, кто победит в результате, на кого ставка в этом конфликте администрации? Мы заплатим еще большую цену, нас все равно заставят изменить политику, заплатим большую цену, а зачем это делать? Зачем это делать, если нам все равно навяжут сделку, мы не потянем против большой тройки, только потеряем время, потеряем жизни солдат, потеряем жизни гражданских, потеряем еще территории, и возможно, условия этой сделки будут хуже. Так зачем?», – недоумевает Арестович.

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