Украинский генерал требует давать школьникам военно-учетные специальности

Украина должна со школьных лет обучать детей военным специальностям, чтобы заложить мобилизационный потенциал на будущее.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще в 19-м году мы предлагали, чтобы в школе, в последних классах дети должны получать профессию двойного назначения, которая потом становилась бы по выпуску из школы военно-учетной специальностью. Условно говоря, даже повар в армии и повар в гражданской жизни – это то же самое. Санитар – это то же самое. У нас война техники, и у нас дикая нужда в специалистах, которые бы могли обслуживать и ремонтировать технику, РЭБ, авиационные комплексы, колесную, гусеничную технику, ремонтировать огромное количество радиостанций и других комплексов, огромное количество РЛС нуждается в обслуживании.

Это детям можно давать, дети бы получали специальность и могли по окончании школы выбирать, куда им идти, может быть, в вооруженные силы, в авиационный институт, наращивать свои способности. Это закладывание мобилизационного ресурса еще с тех времен, когда дети учатся», – заявил Кривонос.