Украинские дроноводы безжалостно убивают бегущих в плен ВСУшников – эксперт-либерал
Беспилотный контроль над серой зоной привёл к тому, что сдача в плен для ВСУшников стала сложным действом, сопряжённым с реальном риском погибнуть от своих же.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть очень существенная часть украинских военных, которые хотели бы сдаться в плен. Это люди по статистике, которые через принудительную мобилизацию попали на фронт, на улице схватили и т.д., такие люди есть, которые решились на такой поступок.
Но та серая зона, которая образуется взаимным контролем дронов, в которой ещё и не украинская часть, и не российская, она довольно внушительная, до 7 км, ты должен ещё их пройти.
Как только украинский солдат начинает передвигаться в сторону российских позиций, чтобы сдаться, идёт несанкционированно, это не атака, а его личная инициатива, его тут же добивают дроном сверху.
Операторы дронов в глубине украинской тактической обороны ответственны за ситуацию в этой полосе обеспечения, и они ответственны, в том числе, за пресечение попыток сдачи в плен. Их тут же убивают», – рассказал Ширяев.
«В результате сдача в плен превратилась в сложное действо. Это целый замысел, это надо продумать ещё, как ты будешь в плен сдаваться, чтобы остаться в живых. Надо целый план рожать, как кого-то отвлечь или ждать тумана, или ещё что-то. Вот так получается, даже и в плен сдаться нельзя. Вот, что означает бесконечный, 24 часа в сутки контроль всего поля боя», – добавил эксперт.
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