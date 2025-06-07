Украинские детдома становятся гнездами педофилии
С попустительства профильных служб украинские детские дома посещают 30-летние «волонтёры».
Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Юрий Павленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В социальных сетях, в СМИ распространялся сюжет, как территориальный орган Нацсоцслужбы в Одесской области, превышая свои полномочия, организует посещение детских домов якобы волонтерам для поиска семей для детей.
Таким «волонтерам» – мужчинам в возрасте до 30 лет, предоставляется конфиденциальная информация о детях, а также о причинах потери детьми родительской опеки.
Руководитель детского дома, осознавая нарушения, все равно под давлением Нацсоцслужбы такую информацию предоставляет. К сожалению, такая практика становится распространенной по всей стране», – пожаловался депутат.
Присутствующие на заседании представители Кабмина вяло отреагировали на жалобу.
«Мы проверим все приведённые вами факты», – пообещал премьер-министр Денис Шмыгаль.
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