Украинские детдома становятся гнездами педофилии

С попустительства профильных служб украинские детские дома посещают 30-летние «волонтёры».

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Юрий Павленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В социальных сетях, в СМИ распространялся сюжет, как территориальный орган Нацсоцслужбы в Одесской области, превышая свои полномочия, организует посещение детских домов якобы волонтерам для поиска семей для детей.

Таким «волонтерам» – мужчинам в возрасте до 30 лет, предоставляется конфиденциальная информация о детях, а также о причинах потери детьми родительской опеки.

Руководитель детского дома, осознавая нарушения, все равно под давлением Нацсоцслужбы такую информацию предоставляет. К сожалению, такая практика становится распространенной по всей стране», – пожаловался депутат.