Украинская дипломатия: «Мы с русскими ненавидим и убиваем друг друга столетиями»

Вадим Москаленко.  
09.05.2025 11:15
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Русофобия


То, что украинцы ненавидят русских столетиями, президент США Дональд Трамп должен понимать как прописную истину.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил бывший замглавы администрации президента Украины, экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко,, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

То, что украинцы ненавидят русских столетиями, президент США Дональд Трамп должен понимать как прописную...

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«Было достаточно времени, чтобы президент Трамп, как и многие члены его администрации немножечко приоткрыли завесу для себя неизвестного. То есть отношения между Украиной и Россией. То, что сказано просто, доступно, что эти два человека и генералы, и солдаты ненавидят один одного, честно говоря, украинцев это вообще удивило. Как, они не понимали, что люди ненавидят один одного? Потому что они убивают хотя бы эти три года.

Не говоря уже об остальных десяти и сотнях лет до этого. Такое ощущение, что и этой администрации пришла пора понять прописные истины», – заявил Пристайко.

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