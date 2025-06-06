Украине придется раскошелиться на апгрейд для своих Ф-16 – «иначе не выживут»

Елена Острякова.  
06.06.2025 22:26
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Западные страны передали Украине Ф-16 без надлежащего технического обслуживания.

Об этом контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери заявил на слушаниях европейского подкомитета Палаты представителей по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные страны передали Украине Ф-16 без надлежащего технического обслуживания. Об этом контр-адмирал ВМС США...

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«Мы передали им Ф-16, как и европейские страны, но без так называемого технического обслуживания: без расходных материалов, оборудования, которые им нужны. Нам нужно увеличить техническое обслуживание и предоставить им подходящие вооружения для борьбы с беспилотниками. Нам нужно обеспечить логистику и цепочку поставок», – сказал Монтгомери.

Он подчеркнул, что дополнительное оборудование для самолетов Украина получит не бесплатно, а должна будет купить.

«Мы можем просто продать им это. Нам не нужно им это отдавать. Но мы должны обеспечить техническое обслуживание. Я должен подчеркнуть, что нам нужно предоставить им противоракетные системы, которые нужны для этих самолетов. Это системы активного противоракетного подавления.

Мы хотим быть уверенными, что пилоты, которые проходят обучение в США и самолеты, которых у них сейчас ограниченное количество из Нидерландов, Дании и Норвегии выживут», – сказал Монтгомери.

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