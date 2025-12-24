Украинцы помогли Санду фальсифицировать выборы – теперь то же самое хочет провернуть Зеленский

Украинская политическая элита вдохновилась молдавским опытом фальсификации выборов, который покрывал Запад, несмотря на тотальную цензуру, махинации и политические репрессии.

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт полагает, что, если Зеленский показательно согласится на проведение выборов, требования Кремля о голосовании находящихся в России украинцев будут отвергнуты. Зато по полной запустится схема фальсификации бюллетеней с участков на Западе – как было в Молдове.

«Через существующие механизмы организации голосования украинцев за рубежом, проголосуют в лучшем случае 5% от находящихся в странах ЕС.

Также наверняка за это ухватится и Кремль, жёстко поставит вопрос голосования украинцев в РФ. Это увесистая гиря на весы, понятно, что им не дадут», – сказал политолог.

Грузия, к слову, хорошо осознаёт этот механизм фальсификаций в угоду прозападным силам, а потому недавно изменила законодательство, разрешив голосовать только гражданам внутри страны, отметил Золотарев.

«И в этой ситуации остаётся поступить по-грузински: хотите голосовать – приезжайте в страну. Понятно, грузины сделали выводы из молдавских выборов, где Санду ловким движением руки перевернула волеизъявление граждан», – сказал он.

Эксперт напомнил, как Майя Санду не дала проголосовать избирателям в России и Приднестровье.

«А там поучаствовали и украинские деятели, они крутились там вокруг Санду. Поэтому соблазн молдавизировать выборы на Украине очень вели. Это понимают и в Кремле, там уже извлекли уроки.

Я думаю, нынешняя Рада легко проголосует и за цифровое голосование, и за голосование за рубежом. Ведь на сегодняшний день если ты не состоишь на консульском учёте, то не проголосуешь. Да и кто там проверит, нет ли вбросов», – подытожил Золотарев.

