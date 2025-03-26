Украинцев в Эр-Рияде изолировали, как бешеных собак – Трухан

Максим Столяров.  
26.03.2025 17:14
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Мирные переговоры между США и Россией положили конец мифу об украинской «самостоятельности».

Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мирные переговоры между США и Россией положили конец мифу об украинской «самостоятельности». Об этом...

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«Однозначно, переговоры продолжаются между США и Россией, как акторами этого вооруженного конфликта. Одни через прокси, другие непосредственно. Всё. Это уже большой дипломатический прорыв, потому что это выводит эту самостоятельность, декларируемую украинской делегацией, из уравнения. Об этом речь», – сказал Трухан.

«Почему там сделано так, чтобы украинцы не пересекались с нашей делегацией, тоже понятно. Возьмите историю, вспомните, начиная с 14-го года – всюду, где украинцы появлялись рядом с нашими, всюду следовали провокации постоянные.

Нашим нахера такое развлечение, тем более туда поехали люди, которые согласовывать будут именно технические вопросы, и которые очень серьезные люди. Поехали  для согласования этих технических вопросов, при этом они не демонстрируют явную принадлежность федеральной исполнительной власти», – резюмировал полковник.

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