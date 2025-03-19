Украина выпала из игры США и России – Дроздов

Анатолий Лапин.  
19.03.2025 13:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


В происходящих между США и Россией переговорах Украина находится за линией поля игры. России также важнее сейчас не вопросы Украины, а нормализация отношений с США.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В происходящих между США и Россией переговорах Украина находится за линией поля игры. России...

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«На кону стоит для Путина значительно больше, чем просто Украина, у него стоит вопрос нормализации с Вашингтоном. То есть дипломатическая нормализация отношений с ядерной державой крупной в лице США и Трампа. Ну тут оно даже выше стоит, чем конкретно какой-то определенный пакет вопросов по Украине, и Трамп как раз на этом играет.

И здесь этого тоже мы не избежим, это вообще не наше поле игры. Все то, что, например, вы перечислили из того заявления, я тоже успел перед нашим включением, буквально, бегом, впопыхах это перечитать, нас почти ничего не касается, потому что это сейчас все является полем контактов Путина как агрессора с Америкой или Западом, если брать шире. Вот все сейчас на том поле происходит. Мы за этим наблюдаем за из-за боковой линии, где аут, и пока что мы не в поле», – заявил Дроздов.

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