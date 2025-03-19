Украина выпала из игры США и России – Дроздов

В происходящих между США и Россией переговорах Украина находится за линией поля игры. России также важнее сейчас не вопросы Украины, а нормализация отношений с США.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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