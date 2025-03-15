Украина в стадии отрицания – в Киеве не верят, что карета вступления в НАТО превратилась в тыкву

Украинские чиновники резко отреагировали на вчерашние откровения генсека НАТО Марка Рютте по итогам его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Главнатовец передал слова американского президента о том, что вопрос о вступлении Украины в Альянс окончательно снят с повестки и такая перспектива не будет обсуждаться на переговорах о мире. «Украина знает ответ относительно НАТО уже 40 лет», — многозначительно намекнул Трамп.

«Решение о членстве Украины в НАТО принимают союзники. Это решение будет результатом консенсуса союзников с пониманием вклада и роли Украины в безопасность Европы», возмущается вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в ответ на заявление генсека НАТО Марка Рютте.

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«Украина де-факто является уже частью трансатлантического пространства безопасности, и никогда не станет какой-то «буферной зоной» или колонией России», – добавила она, хотя в текущих обстоятельствах это похоже на религиозную мантру.

Украинская чиновница выразила недоумение, отметив, что подобные позиции со стороны Рютте не звучали во время встреч с украинской стороной. Чем, в очередной раз подтвердила, что процесс «переговоров об Украине без Украины» уже идет полным ходом и о ключевых договоренностях Киев ставят перед фактом уже после их достижения, мало интересуясь мнением украинцев.

Также Стефанишина раскритиковала предположение Рютте о том, что НАТО «в долгосрочной перспективе» допускает нормализацию отношений с РФ

В украинском Минюсте утверждают, что «на самом деле, это извращенная информация из интервью Рютте Bloomberg TV — некоторые медиа вырвали из контекста его комментарий и сообщили, что тот якобы подтвердил отказ Украине в членстве в НАТО». То есть, по версии киевских, Рютте ничего такого не говорил.

Кроме того, генсек Альянса поставил крест на киевских расчетах участия НАТО в обеспечении перемирия на Украине в случае его достижения. По его словам, вместо этого Североатлантический альянс сможет «советовать, как лучше всего это сделать».

«Есть много способов это организовать, но, думаю, для НАТО как такового будет проблематично в этом участвовать. Но НАТО всегда сможет помочь советом, выработать способы как лучше всего это осуществить. Наконец, сейчас мы видим, как французы, британцы и американцы обсуждают, как это все организовать, но, повторюсь, я бы был осторожен, прежде чем слишком вдаваться в детали касательно того, как сохранить мир. Сначала нужно соглашение», — сказал генсек НАТО, допустив завершение боевых действий на Украине в этом году.

Киевским можно только посочувствовать. Ведь за последние годы идея вступления в НАТО была не только записана в украинскую конституцию, как цель всей внешней политики страны, но и стала своего рода гражданской квазирелигией, оправдывающей все текущие тяготы, невзгоды и лишения.

Теперь получается, что все это было зря. И что прикажете делать многочисленным ответственным за интеграцию в НАТО, уже расписавшим собственное карьерное будущее на годы вперед? Переквалифицироваться в управдомы?