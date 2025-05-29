Украина снова атаковала Москву

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Минувшей ночь беспилотники киевского режима в очередной раз попытались прорваться в Москву.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отражена атака трех беспилотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В результате падения обломков, пишут СМИ, поврежден ЖК «Миракс Парк» у метро Юго-Западная в Москве.

«В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьёзных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб», – написал Собянин.

Минобороны РФ проинформировало, что с 20.00 вчерашнего дня перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа – большая часть (30) над территорией Белгородской области.

А вот в Санкт-Петербурге ночью начался пожар на заводе «Авангард», который производит электронику для российских ракет. При этом об атаке беспилотников не сообщалось.

Как сообщило петербургское отделение МЧС, пожар был в производственной части. К утру пожар был ликвидирован.