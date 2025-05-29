Украина снова атаковала Москву
Минувшей ночь беспилотники киевского режима в очередной раз попытались прорваться в Москву.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отражена атака трех беспилотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
В результате падения обломков, пишут СМИ, поврежден ЖК «Миракс Парк» у метро Юго-Западная в Москве.
«В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьёзных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб», – написал Собянин.
Минобороны РФ проинформировало, что с 20.00 вчерашнего дня перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа – большая часть (30) над территорией Белгородской области.
А вот в Санкт-Петербурге ночью начался пожар на заводе «Авангард», который производит электронику для российских ракет. При этом об атаке беспилотников не сообщалось.
Как сообщило петербургское отделение МЧС, пожар был в производственной части. К утру пожар был ликвидирован.
«Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 11 единиц техники и 41 человек личного состава», – добавил в МЧС.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: