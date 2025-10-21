Украина сама себя лишила морозостойкого топлива

Из-за запрета на торговлю с Индией, Украина может остаться без морозостойкого топлива.

Об этом на энергетическом форуме в Киеве заявил вице-президент компании ОККО Юрий Кучабский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас проблема с поставками индийского топлива из российской нефти, был введён запрет. Но есть такой отраслевой нюанс – много индийского топлива было зимой, потому что оно морозостойкое. Как будет решаться эта проблема?», – спросил ведущий.

«Индийское топливо действительно пользовалось повышенным спросом зимой, потому что по морозостойким характеристикам превышало наши нормативы.

А теперь дизель будет закупаться в Греции, Катаре. Желающих много. Но я не думаю, что там будет какой-то запас по морозостойкости», – сказал Кучабский.

Он подчеркнул, что зимой будут отдельно продавать специальный арктический дизель.

«Я всем рекомендую, если будут критические морозы, заправляться арктическим дизелем. Такое топливо мы обеспечим, оно будет на заправочных станциях. Оно у нас уже отгружается, скоро будет доступно на заправках», – уверял укро-менеджер.

