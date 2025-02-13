Украина повторяет времена Скоропадского

Нынешние события, которые складываются вокруг Украины, напоминают историю времен Директории и гетманата Скоропадского.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я напоминаю 1918 год, когда немцы для того, чтобы обеспечить договоренности с Центральной Радой, начали отряжать команды в украинскую глубинку по изъятию продуктов питания, потому что там 200 миллионов пудов Центральная Рада обязалась передать Германии в 1918 году. Собственно говоря, всё это привело к тому, что начались восстания крестьян, которые хотели передела земли, а Центральная Рада, потом Скоропадский, это не обеспечили.

В результате власть в городах сидела, а в сельской местности они ничего не контролировали, а потом немцы таки выходят и говорят: «Дорогой гетьман Скоропадский, наша миссия закончена, потому что изменилась геополитическая ситуация, Мы не имеем больше ресурсов поддерживать вас, и мы уходим из региона. Спасибо большое, спасибо за сотрудничество, пусть у вас все будет хорошо». И начинается восстание, которое возглавляет Директория с одной стороны, а с другой стороны большевики, и они начинают, навстречу другу, начинают двигаться…

Когда вот пишите, так сейчас американцы говорят, что немцы в 1918 году – так я об этом кричал с 2006 года, говорил, что мы придем к этой ситуации. Я, когда Скоропадского на «Хвыле» постил в 2009−2010 году, целые куски его мемуаров, говорил, посмотрите, это же просто про нашу современность, и мы можем прийти в такую же ситуацию», – заявил Романенко.