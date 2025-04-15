Украина никогда не имела шансов решить конфликт с Россией в свою пользу – экс-советник Меркель

Анатолий Лапин.  
15.04.2025 12:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 36
 
Война, Дзен, ЕС, Россия, США, Украина


Решают судьбу Украины две мощные в военном отношении державы – Россия и США, при этом Европа выполняет лишь роль «ястреба».

Об этом в эфире подкаста «Im Gespräch» заявил бывший бригадный генерал бундесвера и экс-советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решают судьбу Украины две мощные в военном отношении державы – Россия и США, при...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия и США играют в этом решающую роль, гораздо более решающую, чем Европа. Я приветствую тот факт, что они стремятся сесть за стол переговоров и что они говорят друг с другом. По сути, это преимущество, а то, что это называют нулевым результатом, разумеется, это только начало переговорного процесса. Хотя в то же время мы видим, что предварительные переговоры прекращение огня уже идут… Это можно только приветствовать.

При этом скажу как военный эксперт, интересно наблюдать, что США и Россия, страны, которые способны вести войну, говорят о мире, а европейцы, которые по целому ряду причин не способны вести войну, и которым еще многое предстоит наверстать в этой области… именно в Европе сейчас наблюдается самая жесткая военная риторика… Нужно понимать, что, конечно, максимальные требования Украины невыполнимы, нереалистичны, да в общем-то никогда таковыми и не были», – завил Вад.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить