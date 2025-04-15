Украина никогда не имела шансов решить конфликт с Россией в свою пользу – экс-советник Меркель
Решают судьбу Украины две мощные в военном отношении державы – Россия и США, при этом Европа выполняет лишь роль «ястреба».
Об этом в эфире подкаста «Im Gespräch» заявил бывший бригадный генерал бундесвера и экс-советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия и США играют в этом решающую роль, гораздо более решающую, чем Европа. Я приветствую тот факт, что они стремятся сесть за стол переговоров и что они говорят друг с другом. По сути, это преимущество, а то, что это называют нулевым результатом, разумеется, это только начало переговорного процесса. Хотя в то же время мы видим, что предварительные переговоры прекращение огня уже идут… Это можно только приветствовать.
При этом скажу как военный эксперт, интересно наблюдать, что США и Россия, страны, которые способны вести войну, говорят о мире, а европейцы, которые по целому ряду причин не способны вести войну, и которым еще многое предстоит наверстать в этой области… именно в Европе сейчас наблюдается самая жесткая военная риторика… Нужно понимать, что, конечно, максимальные требования Украины невыполнимы, нереалистичны, да в общем-то никогда таковыми и не были», – завил Вад.
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