Украина никогда не имела шансов решить конфликт с Россией в свою пользу – экс-советник Меркель

Решают судьбу Украины две мощные в военном отношении державы – Россия и США, при этом Европа выполняет лишь роль «ястреба».

Об этом в эфире подкаста «Im Gespräch» заявил бывший бригадный генерал бундесвера и экс-советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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