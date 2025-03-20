Украина имеет шанс сохраниться только как дружественный сосед России – сенатор Басюк

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России не нужна вся территория Украины, но она не сохранит государственность, если не будет переформатирована. Чтобы сохранить субьектность, Украине придется стать дружественной Российской Федерации и перестать нести угрозу.

Об этом в эфире «Украина.ру» заявил сенатор от Херсонской области Константин Басюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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