Украина и Польша должны создать европейское ядерное оружие – Самусь

Анатолий Лапин.  
07.02.2025 13:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Польша, Украина


Украина вместе с Польшей и другими странами Европы должны стать инициаторами создания ядерного оружия, которое будет прикрывать континент.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосийчук заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина вместе с Польшей и другими странами Европы должны стать инициаторами создания ядерного оружия,...

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«Я говорю о европейском ядерном оружии, потому что у Европы нет сейчас ядерного инструмента, который бы мог сдерживать Россию – только Соединенные Штаты. А мы должны бы иметь свое европейское ядерное оружие… Когда спрашивали Кита Келлога, имели в виду, наверное, может ли Украина себе вернуть ядерное оружие, а мы не говорим о возвращении того оружия, которое у нас было при Советском Союзе – межконтинентальном, баллистическом, нам это не нужно.

Мы должны быть вместе с Польшей, с другими европейскими странами стейкхолдерами создания ядерного оружия, которое будет сдерживать Россию», – заявил Самусь.

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