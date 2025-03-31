Украина грозит русским космическими войсками

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Украина объявила о намерении обзавестись собственной спутниковой группировкой. Впрочем, эксперты считают, что за этими заявлениями стоит традиционное для Киева желание распила бюджетных денег.

О соответствюущих намерениях на днях огласила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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«Мы имеем закон о космической деятельности, который говорит, что Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили в Украину, а это и еще создание космических войск», — сказала Черногоренко.

Она отметила, что до 2030 года Украина намерена обзавестись собственными военными спутниками.

В свою очередь покинувший Украину экономист и политолог Александр Дудчак относися к этой инициативе скептически.

«Серьезно воспринимать такое нельзя. Это просто неприкрытый план распила бюджета. Да, на это выделят средства какие-то. Надо помнить, что бюджет формируется на 2/3 из-за рубежа… Сроки до 2030 года просто смешны. У них горизонты планирования – дожить до понедельника… Но пусть так, хорошо, они говорят о военной разведке. Но ведь не все европейцы это себе могут позволить. Там все четко контролируется американцами, и еще Франция с Великобританией присутствуют. А они что, собачку запускать хотят? Ради чего эта программа?», – сказал Дудчак «Московскому комсомольцу».

В этой связи он напомнил, что Киев создал ведомства, задачей которых является реализация властных полномочий над частью регионов, но де-факто это бутафория, поскольку «подконтрольные» регионы контролируются Россией. Нечто подобное, по мнению экономиста, ожидает и космическую программу.