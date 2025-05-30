Украина безнадежно отстала по БПЛА от союза России с Китаем и Ираном – западные СМИ

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«Хотя разрыв значительно сократился по сравнению с прошлым годом, Россия по-прежнему превосходит Украину по количеству артиллерийских снарядов. Киев делает ставку на боевые дроны, чтобы компенсировать этот дефицит в войне на истощение», – говорится в публикации агентства Bloomberg.

В ответ, в марте Украина запустила проект «линии дронов», предполагающий создание «зоны уничтожения» до 15 км вглубь от линии фронта, чтобы ограничить манёвры российских войск и обеспечить воздушную поддержку своей пехоте.

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Однако, отмечает агентство, украинские планы требуют денег, которых у страны нет. В связи с этим Киев просит Запад профинансировать производство дронов, рассчитывая выйти на уровень выпуска 300–500 единиц каждые 24 часа.

«Проблема не в производственных мощностях. Проблема в финансировании», – жалуется Зеленский, в надежде выпросить деньги.

На этом фоне, как утверждает Bloomberg, Китай сократил продажи своих БПЛА странам Запада, но продолжает поставлять их России.

«Китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев», — цитирует агентство недавние жалобы Владимира Зеленского. «На территории России работают производственные линии, на которых присутствуют китайские представители», — добавил он.

Один из европейских чиновников подтвердил, что заявление Зеленского соответствует оценкам их разведки. По его словам, Китай, похоже, также сократил поставки западным покупателям отдельных компонентов дронов, например, магнитов для двигателей, в то время как увеличил их поставки в Россию.

Mavic — это популярный гражданский квадрокоптер, который можно адаптировать для доставки взрывчатки. На поле боя дроны Mavic применяются как для разведки, так и для атак на вражеские цели.

Ранее Bloomberg сообщал, что китайские и российские компании ещё прошлым летом начали совместную разработку ударных дронов. С тех пор США и ЕС ввели санкции против нескольких китайских компаний за помощь российскому производству беспилотников и поставки ключевых компонентов, включая последние меры, принятые Брюсселем в этом месяце.

А The Washington Post утверждает, что российскую БПЛА-индустрию модернизируют с помощью Ирана:

«Россия когда-то испытывала трудности с созданием собственных беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, пока Иран не продал ей необходимую для этого технологию. Теперь сотни таких аппаратов каждую ночь обрушиваются на Украину», – говорится в публикации.

Партнерство между Ираном и Россией по производству беспилотных летательных аппаратов на территории России, углубило военные связи между двумя странами, подвергшимися жестким санкциям, и существенно укрепило российскую индустрию БПЛА, пишет газета.

Россия смогла значительно увеличить свои возможности по производству дронов внутри страны и использовала их для нанесения ударов по украинским городам с помощью сотен БПЛА в день.

«Переход от импорта БПЛА к локальному производству БПЛА сыграл важную роль», — говорится в отчете, подготовленном C4ADS, вашингтонской исследовательской группой, занимающейся вопросами глобальной безопасности, и предоставленный WP

По утверждениям этих экспертов, сделка с Ираном позволила России построить беспилотник Shahed-136, пропеллерный аппарат, который летает на сотни километров и врезается в цель с 118 фунтами взрывчатки. Россия переименовала его в Герань-2.

По украинским данным, в этом году стали обычным явлением атаки с участием в среднем 100 беспилотников типа «Шахед» в ночное время, а в минувшие выходные были зафиксированы одни из крупнейших атак с участием около 300 беспилотников за ночь.

«Анализ ударов беспилотников по Киеву, проведенный Dragonfly Intelligence, поставщиком геополитической и разведывательной информации, показывает, что с течением времени в каждой атаке используется все больше снарядов: с 60 в день в период с августа по январь до 110 в день за последние три месяца.

«Российские беспилотники теперь летают быстрее и на большей высоте, вне досягаемости мобильных групп ПВО Украины», — говорится в отчете, в котором также отмечается, что беспилотники несут более тяжелые боевые нагрузки.

Россия может производить около 300–350 беспилотников дальнего радиуса действия в день. Украина, между тем, в настоящее время производит в три раза меньше – около 100 дронов дальнего действия в день из-за нехватки финансовых средств для наращивания производства.