Украина атаковала Белгород, Москву и Воронеж

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Украина атаковала дронами несколько российских городов, включая столичный регион.

Вчера поздно вечером начался налет на Белгород, где пострадали несколько жилых домов. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил что всего в области погибли три мирных жителя и 17 получили ранения.

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В Воронеже украинский беспилотник попал в многоэтажный дом.

«Повреждены как минимум четыре квартиры. В одной выбита оконная рама, разрушена стена (не несущая); ещё в двух выбиты стекла и поврежден фасад; в одной нарушена целостность остекления», – написал воронежский губернатор Александр Гусев.

В результате ранения получили трое несовершеннолетних жителей этог дома.

Минимум о трех сбитых дронах на подлете к столице проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

В аэропорту «Внуково» в связи с угрозой временно прекращалась работа и вводился план ковер.

Всего, по данным МО РФ, в атаке на Россию за минувшую ночь и сегодняшнее утро было задействовано 126 вражеских дронов.