Украина атаковала Белгород, Москву и Воронеж

Олег Кравцов.  
17.07.2025 08:40
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина атаковала дронами несколько российских городов, включая столичный регион.

Вчера поздно вечером начался налет на Белгород, где пострадали несколько жилых домов. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил что всего в области погибли три мирных жителя и 17 получили ранения.

Украина атаковала дронами несколько российских городов, включая столичный регион. Вчера поздно вечером начался налет...

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В Воронеже украинский беспилотник попал в многоэтажный дом.

«Повреждены как минимум четыре квартиры. В одной выбита оконная рама, разрушена стена (не несущая); ещё в двух выбиты стекла и поврежден фасад; в одной нарушена целостность остекления», – написал воронежский губернатор Александр Гусев.

В результате ранения получили трое несовершеннолетних жителей этог дома.

Минимум о трех сбитых дронах на подлете к столице проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

В аэропорту «Внуково» в связи с угрозой временно прекращалась работа и вводился план ковер.

Всего, по данным МО РФ, в атаке на Россию за минувшую ночь и сегодняшнее утро было задействовано 126 вражеских дронов.

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