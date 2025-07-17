Украина атаковала Белгород, Москву и Воронеж
Украина атаковала дронами несколько российских городов, включая столичный регион.
Вчера поздно вечером начался налет на Белгород, где пострадали несколько жилых домов. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил что всего в области погибли три мирных жителя и 17 получили ранения.
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В Воронеже украинский беспилотник попал в многоэтажный дом.
«Повреждены как минимум четыре квартиры. В одной выбита оконная рама, разрушена стена (не несущая); ещё в двух выбиты стекла и поврежден фасад; в одной нарушена целостность остекления», – написал воронежский губернатор Александр Гусев.
В результате ранения получили трое несовершеннолетних жителей этог дома.
Минимум о трех сбитых дронах на подлете к столице проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.
В аэропорту «Внуково» в связи с угрозой временно прекращалась работа и вводился план ковер.
Всего, по данным МО РФ, в атаке на Россию за минувшую ночь и сегодняшнее утро было задействовано 126 вражеских дронов.
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