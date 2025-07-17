«Удавка вокруг Покровска затягивается» – военкор

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У покровско-мирноградского гарнизона ВСУ фактически осталось только две трассы, связанных с большой землёй.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас основные бои на Донбассе вокруг Покровска, за последние 2 недели очень серьёзно активизировался этот участок. Сначала выбили противника из села Разино, резко рванув после этого на запад. Причём, там тревогу бьют уже даже украинские паблики, потому что якобы мы там уже вышли на село Родинское, а это всего 4 км от Красноармейска. А это значит: удалось перерезать важную трассу, которая идёт на север и соединяет Покровск с Добропольем. Оттуда поступают кадры, это трасса Доброполье – Краматорск – мне ещё полгода назад это казалось такой далёкой перспективой, когда мы ещё на неё выйдем. Мы на неё не вышли, но уже активно на ней жжём технику, и противник выкладывает видео, где обгорелые остовы всяких бронемашин, уже мы её берём под огневой контроль», – сказал Коц.

Он подчеркнул, что «постепенно эта удавочка затягивается».