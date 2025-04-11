Россия якобы вооружит и отправит на захват эстонской Нарвы воинские соединения, сформированные из мигрантов.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил живущий на Украине эксперт по арабским странам Мохаммад Фараджаллах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему дружба с странами Азии и Африки? Путин сейчас накапливает огромный потенциал нелегальных ммигрантов, чтобы они именно штурмовали эти границы. И сейчас все разные виды провокациий, чтобы посмотреть, как Европа, НАТО отреагируют, чтобы спасти маленький город Нарву, к примеру. Если нет, все, НАТО умер, это нужно признать.

А если отреагировать, есть, конечно, в этом сомнение, 50 на 50, но, чтобы отреагировали, действительно уже понимают, что есть такие страны, «пятая колонна» в Евросоюзе и в НАТО, как Словакия и Венгрия, которые могут оттянуть время. У них есть, по-моему, 5-8 дней на консультации, это могут оттянуть, и тогда Россия может проглотить, а потом сказать: «Ну, уже они забрали», – заявил Фараджаллах.