Российская группировка на СВО и так вдвое меньше украинской, а с учётом новых вызовов, жизненно необходима мобилизация, которая, видимо, откладывается по политическим причинам.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как СВО показывает, пока русский Ваня или бурят с чеченом ногой не ступят на землю, ситуация не разрешится. В данном случае, а хватит ли у нас сил? Может быть, настало время проводить мобилизацию, исходя из этой ситуации? Которая оттягивается, я так понимаю, по политическим причинам. Но она необходима! Украинская армия – миллион! Группировка у нас там в два раза меньше. А если мы говорим об угрозах, о том же Калининграде, не только решения и умные качества вооружений, но и количество наших воинов тоже имеет значение. Эти решения надо принимать быстро, и их реализовывать», – призвал Горбачёв.

Ведущая возразила спикеру, что помощник президента РФ Николай Патрушев уже на этот счёт заявил, что у России есть все необходимые инструменты, чтобы гарантировать безопасность Калининградской области, и пообещал «сокрушительный ответ с применением всех сил и средств».