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Войну на Украине могли бы остановить США, но американцы получают огромную прибыль от поставок оружия.

Об этом на конференции в Турции заявил отставной бригадный генерал авиации Ихсан Сефа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США хотели войны. Америка будет вести войну, чтобы продавать оружие. Америка захватила ценные полезные ископаемые Украины… Эта война закончится по желанию США», – сказал генерал, которого цитирует Aydinlik.

«Самым большим победителем в этой войне стали США. Они подняли на ноги распадающийся блок НАТО. Они подняли на ноги оборонную промышленность США. Подписали продажу оружия в Европу на сумму 120 миллиардов долларов. Страны НАТО были вынуждены выделить 5% своего ВВП на оборону. Мы не могли развиваться, потому что собирались защищать Европу в рамках НАТО. Мы многое потеряли, потратив 30% нашей национальной доли на оборону», – добавил Сефа.

По его мнению, у Москвы были все основания начать СВО.

«Украина разместила неонацистские группировки в регионах, где проживает большинство русских, и убила около 14 тысяч мирных жителей. В то время как на Кипре жили турки, в Донецке и Луганске жили русские», – сказал генерал.

Аналогичные оценки озвучил и другой выступающий – контр-адмирал в отставке Дениз Кутлук.

«Долгосрочного мира в ближайшее время не предвидится», – прогнозирует он.

Адмирал считает, что обещанная Евросоюзом помощь лишь продлит агонию Украины, зато США продолжат навариваться на поставках оружия.