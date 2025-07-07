Турецкий генерал и адмирал озвучили пессимистический прогноз по войне на Украине

Михаил Рябов.  
07.07.2025 14:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 515
 
Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, США, Турция, Украина


Войну на Украине могли бы остановить США, но американцы получают огромную прибыль от поставок оружия.

Об этом на конференции в Турции заявил отставной бригадный генерал авиации Ихсан Сефа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Войну на Украине могли бы остановить США, но американцы получают огромную прибыль от поставок...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«США хотели войны. Америка будет вести войну, чтобы продавать оружие. Америка захватила ценные полезные ископаемые Украины…  Эта война закончится по желанию США», – сказал генерал, которого цитирует Aydinlik.

«Самым большим победителем в этой войне стали США. Они подняли на ноги распадающийся блок НАТО. Они подняли на ноги оборонную промышленность США. Подписали продажу оружия в Европу на сумму 120 миллиардов долларов. Страны НАТО были вынуждены выделить 5% своего ВВП на оборону. Мы не могли развиваться, потому что собирались защищать Европу в рамках НАТО. Мы многое потеряли, потратив 30% нашей национальной доли на оборону», – добавил Сефа.

По его мнению, у Москвы были все основания начать СВО.

«Украина разместила неонацистские группировки в регионах, где проживает большинство русских, и убила около 14 тысяч мирных жителей. В то время как на Кипре жили турки, в Донецке и Луганске жили русские», – сказал генерал.

Аналогичные оценки озвучил и другой выступающий –  контр-адмирал в отставке Дениз Кутлук.

«Долгосрочного мира в ближайшее время не предвидится», – прогнозирует он.

Адмирал считает, что обещанная Евросоюзом помощь лишь продлит агонию Украины, зато США продолжат навариваться на поставках оружия.

«Зеленский и его европейские сторонники за его спиной живут иллюзиями. Теперь время работает против Украины… Европа говорит, что если США не поддержат Украину, мы поддержим ее и война продолжится. Конечно, Европа не в силах это обеспечить. У Европы нет ни сил, ни экономики, чтобы полностью защищать Украину. В то время как США, продавая оружие в этой войне, вернули свою военную промышленность на ноги», – сказал Кутлук.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить