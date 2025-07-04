Турецкие прокси-экстремисты благодарят Азербайджан за плевок в Россию

Михаил Рябов.  
04.07.2025 12:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 425
 
Азербайджан, Дзен, Россия, Русофобия, Турция, Украина


Запрещенный в РФ экстремистский меджлис выкатил заявление, в котором подстрекает Азербайджан к полному разрыву с Россией.

Учитывая, что меджлисовская верхушка регулярно проводит встречи с высшими должностными лицами Турции, нетрудно догадаться, что заявление могло быть опубликовано в интересах Анкары, передает корреспондент «ПлитНавигатора».

Запрещенный в РФ экстремистский меджлис выкатил заявление, в котором подстрекает Азербайджан к полному разрыву...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Очевидно, что истинными причинами российской истерии и ненависти к Азербайджану являются: – усиление самостоятельной, независимой и суверенной внешней политики Азербайджана; – поддержка Азербайджаном и азербайджанским народом территориальной целостности Украины и непризнание попыток аннексии Россией Крыма и других оккупированных территорий Украины.

Предоставление Азербайджаном гуманитарной помощи Украине; – укрепление стратегического союза Азербайджана с Турцией, налаживание добрососедских отношений с Арменией, – ослабление позиций России на Южном Кавказе; – крах российской политики России на постсоветском пространстве, вызванный объединением Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана вместе с Турцией в рамках Организации тюркских государств», – пишут меджлисовцы.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить