Турция начала гонку с Россией за влияние на Среднюю Азию в соцсетях

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия и Турция уже начали конкуренцию за влияние в сфере компьютерных технологий на жителей Средней Азии.

Об этом заявил Сергей Спартак, доцент филфака МГУ на презентации в Казани монографии «Мифологемы пантюркизма и безопасность России и Евразии в XXI веке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперт обратил внимание, что в начале 2025 года Турция запустила два проекта – соцсети Turanity и Next Social, ориентированные на страны-члены Организации тюркских государств.

При этом алгоритмы продвигают идеологемы проекта «Великий Туран»:

«Там не только можно общаться, но там есть и какие-то уже встроенные образы организации тюркских государств, тюркской культуры и т.д. Это особая платформа, в которой заранее заложены оценки, что хорошо, что полезно, что добро, а что лишнее», – сказал Спартак.

Также искусственный интеллект обеспечивает механизм «онлайн-перевода, чтобы можно было на любом языке писать, и для каждого текст переводился на его язык».

России придётся тоже играть в этом направлении, хотя в 90-е годы «мягкая сила» обеспечивалась как раз за счёт русскоязычного софта, который не проходил локализацию для постсоветских стран.

«Никакие крупные разработчики не создавали отдельные клиенты игры для Казахстана, для Кыргызстана, для Узбекистана Все это выходило в рамках одного сегмента: Россия/СНГ. Русский язык выступал лидером на постсоветском пространстве, в цифровой среде», – напомнил Спартак.

Однако теперь ситуация меняется:

«Мы это видим во «Вконтакте» уже давно, который имеет версии на почти сотне языков. В «Яндекс-приложениях» – в сервисах, которые работают в Казахстане, в Узбекистане, в Кыргызстане. «Радостные новости», когда колонка Алиса внезапно заговорила на казахском, на кыргызском», – сказал выступающий.

По его словам, «мягкая сила» России теперь должна действовать иначе – IT-продукты должны преследовать не только коммерческую выгоду, но и продвижение идеологии.

«Рекомендационная система алгоритмов, которые сейчас работают на постсоветском пространстве, несмотря на то, что обрабатывают запросы на казахском, или киргизском, всё равно выдают те рекомендации, которые, в той или иной степени, соответствуют пророссийскому видению», – пояснил логику Спартак.

Он считает, что российские айтишники имеют все шансы на успех – примером служит игра Atomic Hearts, которую даже требовали запретить на Украине под предлогом «романтизации СССР».