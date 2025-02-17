Трампу нужна русофобская истерия в Европе

Администрация Дональда Трампа заинтересована в продолжении русофобской истерии в Европе – это гарантирует загрузку американского ВПК и сдерживание России.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если в США со сменой власти резко оборвалась вся эта риторика, все эти настроения и всё как бы с чистого листа, то в Европе так не получится. Потому что, во-первых, её натравливали очень долго, и степень этого психопатического состояния и идеологического русофобского бреда доведена до предела. А с другой стороны, европейские правящие в данный момент элиты остались под контролем противников Трампа – Европу контролируют демократы.

Поэтому здесь ситуация будет изменяться очень медленно, и процесс будет неоднозначный. Но нынешней американской администрации по большому счёту всё равно: если Европа хочет бороться с Россией, да ради бога, какие проблемы», – отметил обозреватель.