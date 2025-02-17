Трампу нужна русофобская истерия в Европе
Администрация Дональда Трампа заинтересована в продолжении русофобской истерии в Европе – это гарантирует загрузку американского ВПК и сдерживание России.
Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Если в США со сменой власти резко оборвалась вся эта риторика, все эти настроения и всё как бы с чистого листа, то в Европе так не получится. Потому что, во-первых, её натравливали очень долго, и степень этого психопатического состояния и идеологического русофобского бреда доведена до предела. А с другой стороны, европейские правящие в данный момент элиты остались под контролем противников Трампа – Европу контролируют демократы.
Поэтому здесь ситуация будет изменяться очень медленно, и процесс будет неоднозначный. Но нынешней американской администрации по большому счёту всё равно: если Европа хочет бороться с Россией, да ради бога, какие проблемы», – отметил обозреватель.
По его словам, Трамп только заработает на этом противостоянии: пусть Европа сражается непонятно за что с Россией на Украине, лишь бы деньги платила за поставки оружия.
«Что для Трампа важно? Пускай даже остаётся война на Украине, она обременяет Россию, сковывает и отягощает. Это лишний минус для России, и американцы это понимают. Естественно, что интересы Украины никто не рассматривает, Украина вообще ноль, ее уже не существует для американцев. А с другой стороны, Трамп сказал, что всё, ребята, это не наше, мы этим не занимаемся. Это Европа хочет мужественно сражаться, а у нас другие задачи», – подчеркнул Ваджра.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: