Трампу нужна русофобская истерия в Европе

Катя Добрина.  
17.02.2025 09:58
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 2025
 
Война, Дзен, ЕС, Россия, Русофобия, США, Украина


Администрация Дональда Трампа заинтересована в продолжении русофобской истерии в Европе – это гарантирует загрузку американского ВПК и сдерживание России.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация Дональда Трампа заинтересована в продолжении русофобской истерии в Европе – это гарантирует загрузку американского ВПК...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Если в США со сменой власти резко оборвалась вся эта риторика, все эти настроения и всё как бы с чистого листа, то в Европе так не получится. Потому что, во-первых, её натравливали очень долго, и степень этого психопатического состояния и идеологического русофобского бреда доведена до предела. А с другой стороны, европейские правящие в данный момент элиты остались под контролем противников Трампа – Европу контролируют демократы.

Поэтому здесь ситуация будет изменяться очень медленно, и процесс будет неоднозначный. Но нынешней американской администрации по большому счёту всё равно: если Европа хочет бороться с Россией, да ради бога, какие проблемы», – отметил обозреватель.

По его словам, Трамп только заработает на этом противостоянии: пусть Европа сражается непонятно за что с Россией на Украине, лишь бы деньги платила за поставки оружия.

«Что для Трампа важно? Пускай даже остаётся война на Украине, она обременяет Россию, сковывает и отягощает. Это лишний минус для России, и американцы это понимают. Естественно, что интересы Украины никто не рассматривает, Украина вообще ноль, ее уже не существует для американцев. А с другой стороны, Трамп сказал, что всё, ребята, это не наше, мы этим не занимаемся. Это Европа хочет мужественно сражаться, а у нас другие задачи», – подчеркнул Ваджра.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить