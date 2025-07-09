Трамп взялся «по-чёрному» шантажировать Россию обвинениями в использовании химоружия – Станкевич

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Запад начал обвинять Россию в использовании химического оружия, чтобы заставить Москву согласиться на ничью и выиграть Европе время для подготовки к войне.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по всему, то, что называли медовым месяцем, закончилось. Я имею в виду, что роман с Россией, трамповский, он, видимо, подошел к своему закономерному финалу, если судить по последним заявлениям», – отметил ведущий.

«Это такой стиль трамповской классической сделки – шум, гром, ужас, а потом «ну ладно, я решил тебя помиловать, давай обсудим, как именно это произойдет». Здесь нам есть над чем задуматься всерьёз. Первое. Трамп задумал выход из украинского военного конфликта. До сих пор США вели прокси-войну против России руками украинцев. И оплачивали эту войну в значительной степени. Сейчас приняли решение, что передают эту роль Европе. Но Европа вопит, что она не готова. И поэтому Трамп хочет на выходе продавить Россию на сделку, которую он покажет как победу некую промежуточную, и которая даст Европе время и возможность приготовиться к этой роли», – сказал Станкевич.