США ошибочно посчитали, что смогут добиться от Росси отказа от своих целей на Украине. К такому выводу приходит крупнейшая итальянская газета Corriere della Sera, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Издание цитирует недавнее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заметившего, что на данный момент во встрече Владимира Путина и Дональда Трампа нет срочности, поскольку в первую очередь надо работать над соглашением по Украине.

Автор статьи отмечает, что уже на Аляске стало понятно, что США не смогут повлиять на Россию.

«Первым, кто в очередной раз дал понять, что у них ничего не получится, был хитрый лис Сергей Лавров, появившийся на Аляске в августе в толстовке с инициалами бывшего СССР и с видом человека, не способного воспринимать весь этот цирк всерьёз. Факты, безусловно, доказали его правоту. Гора даже не родила привычную мышь. Разве что какие-то деловые сделки, о которых договорились молча. Но ничего нового по поводу войны на Украине. Причина тупиковой ситуации была и остаётся очень простой. Как она повторяет уже как минимум два года, Россия не намерена садиться за стол переговоров о прекращении огня в войне, которую, по её мнению, она может выиграть на земле. В этом вопросе Кремль не проявляет никакой двусмысленности. Сначала посмотрим, как будут развиваться события в Донбассе, а потом поговорим по-настоящему», – говорится в публикации.

Указывается, что никакие переговоры не смогли сдвинуть позицию Кремля «ни на миллиметр», а на саммит представители Москвы отправились лишь для того, чтобы выиграть время и лишний раз не раздражать Вашингтон.