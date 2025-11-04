«Трамп в дураках. Факты доказали правоту хитрого лиса Лаврова» – итальянская газета
США ошибочно посчитали, что смогут добиться от Росси отказа от своих целей на Украине. К такому выводу приходит крупнейшая итальянская газета Corriere della Sera, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
Издание цитирует недавнее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заметившего, что на данный момент во встрече Владимира Путина и Дональда Трампа нет срочности, поскольку в первую очередь надо работать над соглашением по Украине.
Автор статьи отмечает, что уже на Аляске стало понятно, что США не смогут повлиять на Россию.
«Первым, кто в очередной раз дал понять, что у них ничего не получится, был хитрый лис Сергей Лавров, появившийся на Аляске в августе в толстовке с инициалами бывшего СССР и с видом человека, не способного воспринимать весь этот цирк всерьёз. Факты, безусловно, доказали его правоту. Гора даже не родила привычную мышь. Разве что какие-то деловые сделки, о которых договорились молча. Но ничего нового по поводу войны на Украине.
Причина тупиковой ситуации была и остаётся очень простой. Как она повторяет уже как минимум два года, Россия не намерена садиться за стол переговоров о прекращении огня в войне, которую, по её мнению, она может выиграть на земле. В этом вопросе Кремль не проявляет никакой двусмысленности. Сначала посмотрим, как будут развиваться события в Донбассе, а потом поговорим по-настоящему», – говорится в публикации.
Указывается, что никакие переговоры не смогли сдвинуть позицию Кремля «ни на миллиметр», а на саммит представители Москвы отправились лишь для того, чтобы выиграть время и лишний раз не раздражать Вашингтон.
«Единственный, кто этого не понимает или делает вид, что не понимает, живёт в Белом доме. После отмены саммита в Будапеште российский президент с некоторой ехидством заявил, что именно США предложили провести новую встречу. Лавров затем повторил, что будущее отношений «на высшем уровне» между двумя странами зависит от американской стороны. Это означает, что интерес России к новой встрече весьма ограничен. Разум Путина, несомненно, является главной проблемой для мира. Но и разум Трампа не способствует этому», – резюмирует Corriere della Sera.
