«Трамп уже получил от Зеленского всё, и больше не ценит Украину» – Бортник

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Сколько бы Зеленский ни шёл на уступки США, это не изменит отношения Трампа к Украине.

Об этом в своём блоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пытаемся сохранить отношения, идём на уступки Трампу, как минимум, три большие уступки сейчас администрация Зеленского сделала в отношении Трампа. Но это не спасает, это не повышает, к сожалению, доверия, это не приводит к тому, что Трамп ценит эти уступки. Трамп получил от Украины уже практически все, и пока что ничего не получил от Москвы, и поэтому он ведет переговоры, в первую очередь, более всего заинтересован в этих переговорах с Москвой», – жаловался Бортник.