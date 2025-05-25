«Трамп уже получил от Зеленского всё, и больше не ценит Украину» – Бортник
Сколько бы Зеленский ни шёл на уступки США, это не изменит отношения Трампа к Украине.
Об этом в своём блоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы пытаемся сохранить отношения, идём на уступки Трампу, как минимум, три большие уступки сейчас администрация Зеленского сделала в отношении Трампа. Но это не спасает, это не повышает, к сожалению, доверия, это не приводит к тому, что Трамп ценит эти уступки.
Трамп получил от Украины уже практически все, и пока что ничего не получил от Москвы, и поэтому он ведет переговоры, в первую очередь, более всего заинтересован в этих переговорах с Москвой», – жаловался Бортник.
«Я думаю, мы видим, что остаётся неопределённым срок переговоров, даже неопределённым срок передачи меморандумов. Говорят о середине июня, хотя и раньше ещё говорили, что переговоры могут состояться на этой неделе. За неделю, прошедшую с переговоров, удалось только решить вопрос обмена пленными. Но не в целом вопрос запуска, перезапуска переговорного процесса и начала диалога о непосредственно деталях мирного урегулирования.
И это настораживает. Мы видим, переговорный процесс тормозится, ставки поднимаются, но ставки не Украины. Поднимаются ставки геополитических игроков вокруг Украины, и поднимаются ставки России, которая пытается включить Украину в свою зону влияния», – тревожился укро-эксперт.
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