«Трамп уже получил от Зеленского всё, и больше не ценит Украину» – Бортник

Вадим Москаленко.  
25.05.2025 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Сколько бы Зеленский ни шёл на уступки США, это не изменит отношения Трампа к Украине.

Об этом в своём блоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сколько бы Зеленский ни шёл на уступки США, это не изменит отношения Трампа к...

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«Мы пытаемся сохранить отношения, идём на уступки Трампу, как минимум, три большие уступки сейчас администрация Зеленского сделала в отношении Трампа. Но это не спасает, это не повышает, к сожалению, доверия, это не приводит к тому, что Трамп ценит эти уступки.

Трамп получил от Украины уже практически все, и пока что ничего не получил от Москвы, и поэтому он ведет переговоры, в первую очередь, более всего заинтересован в этих переговорах с Москвой», – жаловался Бортник.

«Я думаю, мы видим, что остаётся неопределённым срок переговоров, даже неопределённым срок передачи меморандумов. Говорят о середине июня, хотя и раньше ещё говорили, что переговоры могут состояться на этой неделе. За неделю, прошедшую с переговоров, удалось только решить вопрос обмена пленными. Но не в целом вопрос запуска, перезапуска переговорного процесса и начала диалога о непосредственно деталях мирного урегулирования.

И это настораживает. Мы видим, переговорный процесс тормозится, ставки поднимаются, но ставки не Украины. Поднимаются ставки геополитических игроков вокруг Украины, и поднимаются ставки России, которая пытается включить Украину в свою зону влияния», – тревожился укро-эксперт.

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