«Трамп торопится, а Путин – нет»: цейтнот по Украине на руку русским, считают в Мадриде

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Влиятельная испанская газета El Mundo анализирует дипломатическую тактику Дональда Трампа в связи с успешными для США итогами переговоров с украинцами в Джидде. Материал называется «Переговоры под Владимира Путина».

По мнению авторов статьи, Трамп «создает идеальный сценарий для Путина», чьи максималистские требования могут привести его к столкновению с Европой и США или сорвать переговоры.

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«Иногда переговоры о мире длятся столько же, сколько сама война, и им предшествуют самые кровопролитные бои. Этот процесс сложный и полный неудач. Когда договор, наконец, подписан, ему нужно следовать на местах, и каждый должен выполнить свою часть, что никогда не бывает сделано на 100%», – говорится в материале.

Переговоры между Украиной и Россией, навязанные Дональдом Трампом, находятся на ранней стадии и еще до обсуждения конкретных вопросов сталкиваются с огромными трудностями, считает испанская газета.

При этом, по мнению испанцев, администрация Трампа встала на сторону России, к которой пока не выдвинуто никаких требований, и чья отправная точка (территориальные уступки) «уже лежит на столе переговоров как неопровержимый и свершившийся факт».

Издание при этом ссылается на слова госсекретаря Рубио – о том, что Украине придется пойти на уступки территорий при любом из вариантов урегулирования и чем бы не закончились переговоры. Также приводится мнение генсека НАТо Рютте, поддержавшего Трампа в том, что вопрос гарантий безопасности для Украины нужно рассматривать уже после заключения мирного соглашения.

«С другой стороны, в случае с Украиной мы уже стали свидетелями унизительного приема Владимира Зеленского в Белом доме и постоянных заявлений, что это Киев не хочет переговоров (никто не хочет мира больше, чем украинцы), а Путин их страстно желает», – напоминает газета.

Издание приводит мнение публициста Джонатана Чейта из американской The Atlantic, согласно которому трампистская риторика уже определила Путина как хорошего парня, а Зеленского — как плохого. Поэтому каждый человек, погибший в этом конфликте, согласно той же риторике, является ответственностью плохого парня. Трамп держит Зеленского под прицелом с тех пор, как тот отказался предоставить ему информацию о деятельности сына Байдена на Украине в 2019 году.

«Учитывая эту позицию, и как бы Марко Рубио не пытался уравновесить чашу весов («И Украине, и России придется принимать трудные решения», — заявил он в понедельник), реальность такова, что игровое поле гораздо более благоприятно для русских, если учесть, что требования Путина затрагивают не только Украину, но и всю Европу. Все требования России, которые были изложены в ультиматуме непосредственно перед началом конфликта на Украине — это те же самые требования, на основании которых они планируют вести переговоры сейчас при поддержке Трампа», – указывает газета.

По мнению авторов, если Путин будет следовать такой «дорожной карте», то за столом будет три возможности:

Во-первых, столкновение между США и Европой из-за российских требований, которые «немыслимы для стран Восточной Европы». Авторы считают такое столкновение «неизбежным».

Во-вторых, авторы не исключают и такого сюжетного поворота, как прямая конфронтация между Путиным и Трампом (что сейчас кажется очень далеким) из-за отказа России от миротворческих сил, предоставленных европейскими странами.

В-третьих, вероятен также окончательный срыв переговоров из-за отказа Украины признать свою «фактическую капитуляцию» и продолжение горячей фазы конфликта до тех пор, пока одна из сторон не выдохнется.

Рисуя такие сценарии издание приводит слова главы евродипломатии эстонки Каи Каллас: «Не просите. Требуйте то, что вам никогда не принадлежало. Угрожайте. На Западе всегда найдутся люди, которые испугаются и предложат вам что-то», – так она характеризует переговорную тактику России на подобных встречах:

Приводятся слова дипломата Макса Кампельмана, который в прошлом уже вел переговоры Вашингтона с Москвой по договорам о вооружениях: «в общении с советскими переговорщиками решающее значение имеет готовность оставаться за столом переговоров на один день дольше, чем они сами были готовы остаться».

По словам Генри Киссинджера, одной из самых влиятельных фигур в дипломатии и геополитике XX века, русские стараются «проецировать силу и не искать сбалансированных компромиссов с самого начала». Более того, «они редко идут на уступки по доброй воле, а уступают только тогда, когда сталкиваются с жестким сопротивлением».

«Российские переговорщики часто затягивают переговоры, чтобы измотать партнера и заставить его со временем пойти на уступки… Сроки и цейтнот на руку русским», — пояснял Киссинджер.