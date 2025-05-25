Трамп обозлён: в Киеве со страхом ждут начала строжайшего аудита всей американской помощи

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Дональд Трамп собирается в скором времени запустить аудит всей предоставленной Украине помощи, и тогда вскроется, кто и сколько воровал.

Об этом в своём блоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рубио заявил, что США проведут анализ всей предоставленной Украине военной помощи. У нас есть специальный генеральный инспектор по этому вопросу, сказал Рубио, который рассмотрит все эти издержки. И если мы что-нибудь найдем, незаконность или манипуляции, мы обязательно этим займемся. А помните, на прошлой неделе в западной прессе вышла статья о том, что 700 миллионов долларов на Украине было потеряно просто за счет авансов на закупку вооружений и боеприпасов. За счет авансов, которые не были возвращены, а сами вооружения не были поставлены. Эхо вот этих авансов, эхо этих расследований мы сейчас можем конечно наблюдать в том, что, скорее всего, действительно США могут запустить дополнительную инспекцию тех издержек, которые направлялись на Украину», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что для Трампа это вопрос внутренней борьбы с политическими противниками.