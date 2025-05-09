Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские политики должны не отказываться от победы Советского Союза над нацизмом, а попытаться приватизировать её.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий спросил, зачем президент США Дональд Трамп объявил 8 мая и 11 ноября в США днями победы.

«А давайте зададим вопрос, а почему мы не празднуем национальную победу? Украина понесла тяжелейшие потери во Второй мировой войне. Мы страна-победитель. Почему мы добровольно отказались от победы в данной войне в пользу Российской Федерации? Кто-нибудь мне это объяснит? Мы страна-победитель. Четыре украинских фронта. Почему нам прививают ущербность? Они воспитывают поколения на геройских подвигов украинцев в годы Второй мировой войны», – сказал Снегирев.