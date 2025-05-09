Трамп нанес идеологический удар по России

Вадим Москаленко.  
09.05.2025 10:48
  (Мск) , Киев
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Война, День Победы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украинские политики должны не отказываться от победы Советского Союза над нацизмом, а попытаться приватизировать её.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские политики должны не отказываться от победы Советского Союза над нацизмом, а попытаться приватизировать...

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Ведущий спросил, зачем президент США Дональд Трамп объявил 8 мая и 11 ноября в США днями победы.

«А давайте зададим вопрос, а почему мы не празднуем национальную победу? Украина понесла тяжелейшие потери во Второй мировой войне. Мы страна-победитель. Почему мы добровольно отказались от победы в данной войне в пользу Российской Федерации? Кто-нибудь мне это объяснит?

Мы страна-победитель. Четыре украинских фронта. Почему нам прививают ущербность? Они воспитывают поколения на геройских подвигов украинцев в годы Второй мировой войны», – сказал Снегирев.

«А по поводу Трампа весьма прагматичное заявление. Он фактически свёл на нет попытки Российской Федерации монополизировать победу во Второй мировой и Первой мировой войне. Это то, что мы должны были делать мы, и, к сожалению, не сделали. Мы дали возможность Российской Федерации использовать риторику победы во Второй мировой войне.

Причём, заметьте, Трамп восьмое мая ставит днём победы. Фактически, не окончание Второй мировой войны в классическом понимании, правильно? А как же быть тогда с Японией, подписанием договоров об окончании войны уже в сентябре? Весьма примечательный выбор даты.

Трамп нанес удар на идеологическом поле Российской Федерации. Вот об этом идет речь. И теперь Российской Федерации монополизировать победу во Второй мировой войне, уже исходя из официальных праздников Соединенных Штатов, будет невозможно», – добавил он.

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